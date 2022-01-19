Дебютная картина Михаила Бородина «Продукты 24» попала в программу Берлинале

Москва, 19 января. Драму режиссера Михаила Бородина «Продукты 24» о жизни мигрантов в Москве покажут на кинофестивале в Берлине, сообщила продюсерская компания Metrafilms.

Дебютная картина Бородина получила международное название Convenience store. В центре событий оказалась девушка по имени Мухаббат, она живет и работает в магазине в одном из спальных районов столицы.

Это небольшое помещение в подвале многоэтажки. Кроме главной героини здесь живут другие мигранты. Устав от несвободы, Мухаббат без денег и документов бежит из магазина.

«Я очень рад, что наше кино окажется в такой сильной программе. Она важна для меня не только как для режиссера, но как и для зрителя», — приводит слова режиссера пресс-служба.

В основу ленты «Продукты 24» легла реальная история. В фильме сыграли Зухара Сансызбай, Людмила Васильева, Толибжон Сулейманов, Асель Тютюбаева.

Ранее сообщалось, что драма Дмитрия Ефимовича «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли обошла голливудские блокбастеры по просмотрам на российской онлайн-площадке Wink.