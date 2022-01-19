Аналитик Кущ раскрыл истинную цель визитов Блинкена и Бернса на Украину

Киев, 19 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл в столицу Украины для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. При этом на днях в Киеве побывал и глава ЦРУ Уильям Бернс, который также обсудил ключевые вопросы с главой государства.

Экономист, политический аналитик Алексей Кущ уверен, что эти два визита идут практически друг за другом отнюдь не случайно. Особенно, на фоне глобальных переговоров России и Соединенных Штатов по вопросам безопасности.

Как считает эксперт, каждый из этих американских представителей должен сыграть свою роль, чтобы подвести президента Владимира Зеленского к принятию определенного решения, выгодного США. Так, глава ЦРУ однозначно должен был описать Украине все негативные сценарии при текущем развитии событий.

«Бернс и Блинкен в американской политике играют для Украины роль доброго и злого полицейских. Роль Бернса заключалась в том, чтобы напугать Зеленского, показать ему катастрофические последствия "российского вторжения", описать всю ситуацию у украинских границ. То есть, с одной стороны, сказать, что есть колоссальная угроза, а с другой стороны, озвучить информацию о том, что серьезной помощи Украине оказано не будет, кроме моральной», — заявил Кущ в эфире канала «Наш».

В то же время, как отмечает аналитик, Блинкен, напротив, должен показать Зеленскому варианты выхода из кризиса, подтолкнув его при этом к нужному Западу варианту.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

«Роль Блинкена, как доброго полицейского, заключается в том, чтобы показать Зеленскому путь выхода из этого кризиса. Он теперь должен приехать и отполировать ту ситуацию, которую подготовил Бернс. Он должен предложить Зеленскому решение этой катастрофической проблемы, которая возникла перед Украиной», — объяснил экономист.

Эксперт уверен, что США готовы пойти на компромисс с Россией в текущих переговорах, однако сделать это они хотят, сохранив лицо. Поэтому Вашингтону необходимо, чтобы Киев сам открыто отказался от планов на вступление в НАТО, а также озвучил иные решения, нужные Штатам.

«Россия и США в принципе стоят на пороге глобального компромисса, и Украина является одним из элементов заключения этого пакта. Но парадокс в том, что озвучить это решение в отношении Украины должен именно Зеленский. Его не может озвучить Россия, потому что это будет воспринято, как агрессия. Его не может озвучить Америка, потому что это будет звучать, как предательство. Это должен озвучить Зеленский, как решение украинской суверенной власти», — подчеркивает политический аналитик, экономист Алексей Кущ.

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми ранее раскрыл формулу, по которой Соединенные Штаты смогут пойти на уступки России в ходе переговоров по безопасности.