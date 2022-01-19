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Восковые фигуры Байдена и Харрис пополнили коллекцию Музея мадам Тюссо

Политика
Восковые фигуры Байдена и Харрис пополнили коллекцию Музея мадам Тюссо
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 19 января. Фигура американского вице-президента США Камалы Харрис появилась в экспозиции Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке. Об этом сообщили в культурном учреждении.

Харрис стала первым вице-президентом, восковая копия которого появилась в знаменитом на весь мир музее. В экспозиции также представлен лидер США Джо Байден. Выставка воссоздает Овальный кабинет Белого дома.

Открытие «кабинета» состоялось 18 января. Оно было приурочено к годовщине инаугурации Байдена.

Над восковыми фигурами американского лидера и Камалы Харрис работала группа скульпторов из Лондона. На их создание ушло около полугода.

Джо Байден во время публичных выступлений не раз случайно называл Харрис президентом. Один из таких случаев произошел в Атланте.

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байден харрис музей тюссо
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