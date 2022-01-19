Ослы и гуси помогают испанцам выращивать экологически чистый виноград

На виноградных плантациях города Чучена в Испании можно заметить необычных работников. Ослы и гуси трудятся здесь, поедая сорняки.

Необычный способ борьбы с вредными пестицидами придумали агрономы из ассоциации «Эль Буррито Фелис». Вместо того чтобы опрыскивать растения химикатами, они выпускают на виноградное поле стадо ослов. Те жуют сухую травку, не проявляя интерес к лозе. После ослов на плантацию выходят гуси, подъедая оставшиеся кусочки травы и корней.

«Наш проект призван предотвратить использование ядов в земледелии. Мы против использования глифосата. Мы уже провели эксперимент в винограднике площадью пять гектаров и оливковой роще площадью четыре гектара», — рассказала координатор проекта Кристина Марино.

Борясь с использованием гербицидов в выращивании растений, активисты «Эль Буррито Фелис» не только очищают почву на благо всей природы, но и способствуют дальнейшему получению «зеленого» вина. Ведь какой испанец откажется от бокала экологически чистого напитка?