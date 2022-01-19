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США спишут 135 млрд долларов долгов Пуэрто-Рико

Весь мир
США спишут 135 млрд долларов долгов Пуэрто-Рико
Global Look Press  /  Nahira Montcourt / dpa

Сан-Хуан, 19 января. Окружной суд США одобрил план по реструктуризации задолженности Пуэрто-Рико по облигациям займа. Речь идет о сумме в 135 миллиардов долларов.

Во вторник, 18 января, судья Лора Тейлор Суэйн вынесла решение о принятии плана реструктуризации. По словам представителей судебной комиссии, план стал результатом многолетних совместных усилий Комиссии по бюджетному контролю и управлению островом, кредиторов и правительства США. План позволит на 80% сократить обязательства Пуэрто-Рико и сэкономить острову более 50 миллиардов долларов на выплатах по долгам.

Принятие плана по реструктуризации долга положило конец пятилетнему судебному процессу, который касался финансового положения Пуэрто-Рико. В мае 2017 года правительство острова подало заявление о защите в соответствии с законом о банкротстве. Его обязательства в размере 135 миллиардов долларов включали более 55 миллиардов долларов в виде недофинансированных пенсионных обязательств.

США спишут 135 млрд долларов долгов Пуэрто-Рико
Федеральное агентство новостей /

Согласно информации The Wall Street Journal, ключевые кредиторы острова, такие как BlackRock Financial Management Inc. и Silver Point Capital LP, поддержали этот план.

Губернатор инкорпорированной территории Педро Пьерлуиси заявил, что утверждение плана «представляет собой большой шаг для экономического восстановления нашего острова».

«Соглашение, хотя и несовершенное, очень полезно для Пуэрто-Рико и защищает наших пенсионеров, университет и наши муниципалитеты, которые служат нашему народу», — добавил он.

Судья Суэйн в свою очередь отметила, что план пользуется «широкой, но не всеобщей поддержкой», поскольку многие государственные служащие и пенсионеры не согласны с некоторыми аспектами. В частности, план прекращает действия ряда пенсионных программ, которые охватывают десятки тысяч учителей и судей.

Власти Пуэрто-Рико просят денег для полиции у экс-главы Минфина Украины Яресько
wikipedia.org / Jorge Gonzalez / CC BY-SA 2.0

«Неспособность Пуэрто-Рико выплатить свой долг затруднила восстановление экономики и повлияла на жизнь жителей. Пуэрто-Рико необходимо продолжать реформы, чтобы обеспечить процветающее будущее для своего народа», — говорится в заявлении представителей Комиссии по бюджетному контролю и управлению.

Исполнительный директор Комиссии — бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько сообщила, что имплементация плана является несомненным успехом надзорного органа.

«Мы сделали то, что многие считали невозможным. Из каждого доллара налогов и сборов, собранных Пуэрто-Рико, всего 7,2 цента пойдут на обслуживание долга», — заявила она.

Тем не менее, по словам Яресько, принятие плана не означает прекращение деятельности имеющей широчайшие полномочия Комиссии по бюджетному контролю и управлению. Для завершения ее мандата Пуэрто-Рико необходимо выполнить ряд требований, включая формирование бездефицитного бюджета.

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яресько пуэрто-рико реструктуризация долга
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