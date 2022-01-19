Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 13:54
13:49
Происшествия
Суд заочно арестовал следователя Неснова за взятку при расследовании дела фирмы Merlion
13:49
Общество
Мошенники от имени ФСБ выманивают деньги у жителей Хакасии
13:48
Общество
Причиной пожара в квартире Веры Воронковой стало короткое замыкание проводки
13:46
Весь мир
США спишут 135 млрд долларов долгов Пуэрто-Рико
13:46
Политика
Порнографический ролик прервал онлайн-заседание итальянских сенаторов
13:44
Весь мир
Иран ограничит импорт дорогой мобильной техники
13:39
Экономика
Кремль считает неприемлемым уровень инфляции в России
13:39
Происшествия
Замдиректора строительной компании в Татарстане получал зарплату ниже МРОТ
13:38
Происшествия
В Москве злоумышленники напали на мужчину и похитили 100 тысяч рублей
13:38
Общество
Адвокат Алешкин призвал не доводить ситуацию до маразма после скандала с Волочковой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кремль назвал личным делом Казахстана «окончательный транзит власти» к Токаеву от Назарбаева

Политика
Кремль назвал личным делом Казахстана «окончательный транзит власти» к Токаеву от Назарбаева
akorda.kz  /  Официальный сайт президента республики Казахстан

Москва, 19 января. Вопрос о «полном транзите власти» в Казахстане к действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву от его предшественника Нурсултана Назарбаева является внутренним делом страны, Москва в это не вмешивается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, официальная Москва поддерживает хорошие отношения как с елбасы, так и с его преемником. Песков подчеркнул, что Токаев является действующим и легитимным президентом Казахстана, а внутренние вопросы Нур-Султана Кремля не касаются.

«Это исключительно внутреннее дело Казахстана. Вы знаете, что у президента очень теплые отношения и с действующим президентом, и с первым президентом. Эти отношения сохраняются. Но, конечно, действующий глава государства господин Токаев, и именно это и является основополагающим моментом. А все остальное — это внутреннее дело Казахстана», — отметил пресс-секретарь Путина.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с публичным обращением к нации впервые после массовых беспорядков. Елбасы подтвердил свою лояльность действующему главе государства Токаеву и отметил, что является «простым пенсионером».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кремль назвал личным делом Казахстана «окончательный транзит власти» к Токаеву от Назарбаева
Комментировать