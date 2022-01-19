Кремль назвал личным делом Казахстана «окончательный транзит власти» к Токаеву от Назарбаева

Москва, 19 января. Вопрос о «полном транзите власти» в Казахстане к действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву от его предшественника Нурсултана Назарбаева является внутренним делом страны, Москва в это не вмешивается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, официальная Москва поддерживает хорошие отношения как с елбасы, так и с его преемником. Песков подчеркнул, что Токаев является действующим и легитимным президентом Казахстана, а внутренние вопросы Нур-Султана Кремля не касаются.

«Это исключительно внутреннее дело Казахстана. Вы знаете, что у президента очень теплые отношения и с действующим президентом, и с первым президентом. Эти отношения сохраняются. Но, конечно, действующий глава государства господин Токаев, и именно это и является основополагающим моментом. А все остальное — это внутреннее дело Казахстана», — отметил пресс-секретарь Путина.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с публичным обращением к нации впервые после массовых беспорядков. Елбасы подтвердил свою лояльность действующему главе государства Токаеву и отметил, что является «простым пенсионером».