Министр обороны Литвы назвал «прямой угрозой» прибытие российских войск в Белоруссию

Вильнюс, 19 января. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал прибытие российских военных в Белоруссию для проведения учений.

По словам руководителя литовского военного ведомства, наличие подразделений ВС РФ в Белоруссии является «прямой и непосредственной угрозой» для Литвы. Анушаускас заявил об этом на странице в социальной сети Facebook.

«В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Белоруссию не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью», — сообщил глава литовского минобороны.

По словам Анушаускаса, Вильнюс намерен обсудить ситуацию с безопасностью Литвы с послами девяти стран-участниц НАТО.

Официальные представители РФ неоднократно разъясняли строго оборонительный характер российской военной доктрины и всей деятельности вооруженных сил Союзного государства. Ранее белорусский политолог Вадим Гигин объяснил, почему Литва и Польша раздувают миф о «российской угрозе» в связи с предстоящими учениями ВС РФ и белорусской армии.