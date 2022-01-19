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Анастасия Волочкова провела в полиции пять часов после дебоша в самолете

Общество
Анастасия Волочкова провела в полиции пять часов после дебоша в самолете
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 19 января. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова пять часов провела в полиции после скандала на борту самолета, который летел с Мальдив в Москву. На артистку составили административные протоколы.

Анастасия Волочкова сообщила, что между ней и бортпроводниками произошел конфликт. В итоге по прилету в российскую столицу знаменитость встречали полицейские. Танцовщица призналась, что огромное количество полицейских породило в ней ощущение, что она какая-то преступница. Правоохранители доставили звезду балета в отдел, чтобы разобраться в ситуации.

«Нас пять часов продержали в полиции. Это просто процесс такой у них, полицейских. Протокол они составляли, объяснение, показания какие-то», — пояснила 45-летняя артистка в интервью ФАН.

Согласно информации пресс-службы УТ МВД России по ЦФО, Анастасия Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артистки составлено два административных дела — «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В частности, ей грозит до 15 суток ареста.

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волочкова дебош конфликт
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