Анастасия Волочкова провела в полиции пять часов после дебоша в самолете

Москва, 19 января. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова пять часов провела в полиции после скандала на борту самолета, который летел с Мальдив в Москву. На артистку составили административные протоколы.

Анастасия Волочкова сообщила, что между ней и бортпроводниками произошел конфликт. В итоге по прилету в российскую столицу знаменитость встречали полицейские. Танцовщица призналась, что огромное количество полицейских породило в ней ощущение, что она какая-то преступница. Правоохранители доставили звезду балета в отдел, чтобы разобраться в ситуации.

«Нас пять часов продержали в полиции. Это просто процесс такой у них, полицейских. Протокол они составляли, объяснение, показания какие-то», — пояснила 45-летняя артистка в интервью ФАН.

Согласно информации пресс-службы УТ МВД России по ЦФО, Анастасия Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артистки составлено два административных дела — «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В частности, ей грозит до 15 суток ареста.