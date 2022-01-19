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Мошенники от имени ФСБ выманивают деньги у жителей Хакасии
Общество
Мошенники от имени ФСБ выманивают деньги у жителей Хакасии
freepik.com  /  nakaridore

Абакан, 19 января. В УФСБ России по Хакасии прокомментировали преступные действия мошенников, представляющихся сотрудниками ФСБ.

По данным пресс-службы региональной ФСБ, зафиксированы случаи, когда жителям Хакасии от имени сотрудников ФСБ звонят злоумышленники, сообщая о якобы осуществленных попытках неправомерного доступа к банковскому счету либо выдачи кредита. Для сохранности средств они просят перевести имеющиеся деньги на счета третьих лиц, сообщает «Хакасия». Уже установлено, что телефонные звонки поступают из-за рубежа.

О подобных провокациях жителям рекомендуется сообщать на горячую линию банка либо в дежурную часть МВД по Хакасии. Отмечается, что настоящие правоохранители в ходе телефонных разговоров не просят предоставить какую-либо информацию о состоянии расчетных счетов, а также совершить действия по отмене банковских операций через онлайн-кабинет.

Ранее ФАН сообщал о том, как всего за один день жертвами телефонных мошенников стали семь жителей Башкирии. Аферисты вымогают у граждан деньги под предлогом оформления кредитов, покупки товаров в интернете и инвестиций на брокерских платформах.

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хакасия мошенники телефон звонок
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