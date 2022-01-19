Песков сообщил об отсутствии кандидатов на должность Поклонской в Кабо-Верде

Москва, 19 января. Власти России пока не согласовали кандидатуру на замену Натальи Поклонской в должности посла РФ в Кабо-Верде, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Бывший депутат Госдумы Поклонская до этого сообщила, что ее назначение на должность посла отменяется в связи с личными обстоятельствами. В то же время политик выразила готовность работать на любой должности во благо России.

«Нет, насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались, а почему — речь же идет о личных обстоятельствах», — отметил Песков на брифинге.

Информацию об отмене назначения Поклонской на пост дипломатического представителя ранее подтвердили в МИД России.