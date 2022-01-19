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Володин обсудил со спикером парламента Сербии Дачичем двусторонние отношения

Политика
Володин обсудил со спикером парламента Сербии Дачичем двусторонние отношения
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 19 января. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел телефонную беседу со спикером парламента Сербии Ивицей Дачичем. Об этом информирует официальный думский сайт.

Володин поднял на обсуждение с председателем парламента Сербии Дачичем тему межпарламентских отношений и взаимных перспектив их развития. Политики поговорили по вопросам взаимодействия высших властных органов двух государств - российской Госдумы и сербской Народной скупщицы в рамках многостороннего формата.

Также Володин и Дачич не оставили без внимания тему официального визита российского парламентария в Сербию. Спикер Госдумы РФ подчеркнул важность поддержания взаимоотношений между странами.

«Отношения между парламентами России и Сербии успешно развиваются, нам важен диалог», – отметил российский политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым высоко оценил развитие сотрудничества между Белградом и Москвой. Также сербский лидер подчеркнул, что горд исключительностью отношений двух стран.

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володин сербия дачич
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