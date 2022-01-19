Володин обсудил со спикером парламента Сербии Дачичем двусторонние отношения

Москва, 19 января. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел телефонную беседу со спикером парламента Сербии Ивицей Дачичем. Об этом информирует официальный думский сайт.

Володин поднял на обсуждение с председателем парламента Сербии Дачичем тему межпарламентских отношений и взаимных перспектив их развития. Политики поговорили по вопросам взаимодействия высших властных органов двух государств - российской Госдумы и сербской Народной скупщицы в рамках многостороннего формата.

Также Володин и Дачич не оставили без внимания тему официального визита российского парламентария в Сербию. Спикер Госдумы РФ подчеркнул важность поддержания взаимоотношений между странами.

«Отношения между парламентами России и Сербии успешно развиваются, нам важен диалог», – отметил российский политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым высоко оценил развитие сотрудничества между Белградом и Москвой. Также сербский лидер подчеркнул, что горд исключительностью отношений двух стран.