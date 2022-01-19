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Нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто может перейти в «Зенит»

Спорт
Нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто может перейти в «Зенит»
Global Look Press  /  Fernando Roberto

Санкт-Петербург, 19 января. «Зенит» намерен заключить контракт с бразильским форвардом «Интернасьонала» Юри Альберто.

Форвард «Интернасьонала» Юри Альберто может заменить Сердара Азмуна в «Зените», сообщает RMC Sport. Контракт иранского нападающего с сине-бело-голубыми истекает летом.

Альберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В прошлом сезоне воспитанник «Сантоса» принял участие в 33 матчах чемпионата Бразилии, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в 12 миллионов евро.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры. В нынешнем сезоне голкипер петербургского клуба провел 11 матчей РПЛ.

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Зенит трансфер переход интернасьонал юри альберто
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