Семья Зеленского провела январский отдых на Сейшельских островах

Киев, 19 января. Украинские журналисты обнародовали результаты своего расследования. Семья президента Владимира Зеленского провела отдых в январе на Сейшельских островах.

Согласно информации СМИ, супруга главы государства Елена Зеленская вместе с детьми и друзьями вылетела из Киева 5 января. Через Стамбул они попали на Сейшелы, где разместились в элитном отеле. Гостям отеля предлагают виллы с просторными террасами рядом с морем.

«Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники управления государственной охраны», — раскрыли подробности отдыха журналисты «Украинской правды».

Семья лидера страны вернулась в Киев 16 января. На родине их также встречали представители госохраны через отдельный терминал столичного аэропорта. Как поясняется в издании, стоимость сопровождения одного человека на аэродроме достигает 123,2 доллара.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее в программе «Светская жизнь» Зеленский признался, что его семья пострадала от его президентства. Глава государства также рассказал о позиции своей старшей дочери по поводу его лидерства. Девочка не хочет, чтобы отец второй раз баллотировался на пост главы государства. Президент добавил, что его решение по этому вопросу будет зависеть от успеваемости команды выполнить все поставленные задачи до конца текущего срока.