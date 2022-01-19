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Песков приветствовал предложение Турции по урегулированию ситуации на Украине

  /   Обновлено: 19 января 2022 13:05
Политика
Песков приветствовал предложение Турции по урегулированию ситуации на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 19 января. Россия поддерживает усилия всех стран для урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, площадка для переговоров по Украине не так важна. Главное — повлиять на Киев, чтобы он приступил к реализации Минских соглашений. Если Анкара сможет сподвигнуть украинское руководство к выполнению обязательство, то Россия это приветствует, добавил Дмитрий Песков.

Недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести встречу лидера России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Он готов сделать Анкару площадкой для переговоров.

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Все новости / Политика / Песков приветствовал предложение Турции по урегулированию ситуации на Украине
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