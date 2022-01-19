Волочкову могут арестовать на 15 суток за дебош в самолете

Москва, 19 января. Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова может серьезно поплатиться за скандал на борту самолета, летевшего с Мальдив в Москву. Артистке грозит 15 суток ареста, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Согласно информации ведомства, им поступило сообщение о необходимости прибытия наряда к борту самолета. Бортпроводники сообщили, что пассажирка была пьяной и ругалась матом на требования бортпроводников надеть маску.

«При доставлении в дежурную часть гражданка вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что артистка была в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 45-летней звезды составлены административные дела по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По первой статье Волочковой грозит штраф или арест на 15 суток, по второй — предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей.

Анастасия Волочкова уже не первый раз попадает в скандальные истории. Ее регулярно упрекают за шпагаты и пикантные фотографии. Знаменитость в ответ на скандал даже опубликовала фото, на котором предстала обнаженной.