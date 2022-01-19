Вооружение, которое поставляет Великобритания Украине, не поможет Киеву сломить ДНР и ЛНР. Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Вооружение от Лондона

Вооруженные силы Украины получили от Великобритании партию так называемой военной помощи в виде легких противотанковых средств. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства обороны. Ранее глава британского военного ведомства Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны».

Федеральное агентство новостей /

«На Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства», — говорится в сообщении МО Украины.

«Украине это не поможет»

Как отметил Александр Матюшин, получение Украиной от Великобритании легких противотанковых гранатометов никак не повлияет на ход войны в Донбассе.

«Поэтому восторженные вопли со стороны украинских военных и всевозможных экспертов носят исключительно психологический характер. Мол, и оружие у нас европейское (что в их понимании является лучшим в мире), и вся Европа и США нам помогают. Вообще, Украина с их влечением к западным странам и их оружию напоминает индейцев Северной Америки, которые столкнувшись с англосаксами, за стеклянные бусы и алкоголь практически продали земли предков. Это сейчас происходит на Украине. Она платит за устаревшее вооружение деньгами или берет кредит. Долг каждого украинца перед западными капиталистами растет с каждым днем», — пояснил Александр Матюшин.

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Он заметил, что Украина вынуждена выставить на продажу собственные земли. Матюшин обратил внимание, что украинское руководство возлагает огромные надежды на иностранное вооружение типа противотанкового ракетного комплекса Javelin или ударного турецкого беспилотника Bayraktar.

«В скором времени любая военная поставка с Запада будет восприниматься как дар небес. Ну а пока, как шутят ополченцы первой волны, — ждем британские легкие противотанковые гранатометы на вооружении во всех подразделениях ДНР [в качестве военных трофеев]», — заключил Александр Матюшин.

Ранее Матюшин заявил, что в 2014-м на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.