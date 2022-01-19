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Глава МИД Казахстана Тлеуберди исключил причастность Назарбаева к январским беспорядкам

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:56
Политика
Глава МИД Казахстана Тлеуберди исключил причастность Назарбаева к январским беспорядкам
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Нур-Султан, 19 января. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не причастен к январским беспорядкам, как и члены его семьи. С таким заявлением выступил глава МИД азиатской республики Мухтар Тлеуберди.

По словам главы казахстанского дипломатического ведомства, которые приводит портал Euractiv, елбасы едва ли мог каким-то образом участвовать в трагических событиях после нового года. Однако, добавил Тлеуберди, окончательные выводы можно будет сделать только после проведения расследования.

«На вопрос, был ли Назарбаев или члены его семьи причастны к беспорядкам, Тлеуберди сказал, что он так не думает, но в конечном итоге это покажет расследование», — приводит Euractiv слова политика.

Нурсултан Назарбаев раскрыл свое местонахождение в обращении к нации 18 января. Елбасы выразил поддержку действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву и подтвердил свой статус «простого пенсионера».

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Казахстан беспорядки мид казахстана мухтар тлеуберди
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