Назарбаева лишили права пожизненного председательства в Совбезе Казахстана

Нур-Султан, 19 января. Нижняя палата казахского парламента одобрила отмену пожизненного председательства бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совбезе страны, сообщил депутат Канат Нуров.

Теперь председательство в указанных структурах будет принадлежать президенту Казахстана «по должности, а не по личности».

«Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано», — написал депутат Нуров в Facebook.

Жители республики ранее потребовали снять неприкосновенность с Назарбаева. В Казахстане уже создали соответствующую петицию.