Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 13:53
13:49
Происшествия
Суд заочно арестовал следователя Неснова за взятку при расследовании дела фирмы Merlion
13:49
Общество
Мошенники от имени ФСБ выманивают деньги у жителей Хакасии
13:48
Общество
Причиной пожара в квартире Веры Воронковой стало короткое замыкание проводки
13:46
Весь мир
США спишут 135 млрд долларов долгов Пуэрто-Рико
13:46
Политика
Порнографический ролик прервал онлайн-заседание итальянских сенаторов
13:44
Весь мир
Иран ограничит импорт дорогой мобильной техники
13:39
Экономика
Кремль считает неприемлемым уровень инфляции в России
13:39
Происшествия
Замдиректора строительной компании в Татарстане получал зарплату ниже МРОТ
13:38
Происшествия
В Москве злоумышленники напали на мужчину и похитили 100 тысяч рублей
13:38
Общество
Адвокат Алешкин призвал не доводить ситуацию до маразма после скандала с Волочковой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Назарбаева лишили права пожизненного председательства в Совбезе Казахстана

Политика
Назарбаева лишили права пожизненного председательства в Совбезе Казахстана
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нур-Султан, 19 января. Нижняя палата казахского парламента одобрила отмену пожизненного председательства бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совбезе страны, сообщил депутат Канат Нуров.

Теперь председательство в указанных структурах будет принадлежать президенту Казахстана «по должности, а не по личности».

«Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано», — написал депутат Нуров в Facebook.

Жители республики ранее потребовали снять неприкосновенность с Назарбаева. В Казахстане уже создали соответствующую петицию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Назарбаева лишили права пожизненного председательства в Совбезе Казахстана
Казахстан назарбаев совбез
Комментировать