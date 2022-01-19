Врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с ФАН прокомментировал утверждение, что протекание вирусных заболеваний, в том числе и COVID-19, может зависеть от особенностей климата, образа жизни, культуры питания, кухни, стиля одежды, места проживания и так далее.

Специалист напомнил, что Россия ― очень крупная страна, с разным климатом. Если закрыть глаза на Крым, Краснодар, Ингушетию, Дагестан и другие южные регионы — в большинстве городов средней полосы страны климат неблагоприятный. Люди там привыкли выживать в непростых погодных условиях.

«Крупные города-мегаполисы привыкли к морозам и снегам. «Омикрон» в средней полосе жестко бьет по лор-органам — то, чего нет за рубежом. Для них последствия штамма стали в диковинку, а для россиян последствия приобрели чудовищные масштабы. Это связано с тем, что у всех людей есть свой клинический опыт. Кто-то болел ангиной, кто-то — фарингитом. Часто «Омикрон» ошибочно принимают за эти заболевания или какие-то недомогания. Списывают на время года — летом же мало болеют. Все разъезжаются в отпуска, а зимой все в офисе на рабочем месте, поэтому заболевают. Поэтому сейчас «Омикрон» набирает чудовищные обороты. Вспышка заболеваемости у него гораздо выше, чем во время первой волны, если посмотреть статистику. Особенно если мы говорим про Москву и Петербург», — сообщает Зайцев.

freepik.com / Designed by Freepik

Врач предупреждает, что жители мегаполисов часто пускают на самотек такое опасное аутоиммунное заболевание, как тонзиллит. Социальная болячка преследует тех, кто много работает, сильно переутомляется, в течение недели находится в состоянии стресса, не совсем правильно питается, имеет синдром хронической усталости. Недомогание с болью в горле для них — обыденная история.

«В силу домашних и профессиональных забот человек не обращает внимание [на эти симптомы]. С другой стороны, у него снижается местный иммунитет, с другой ― он путает обострение хронического тонзиллита и лориофарингита, когда воспалены миндалины и задняя стенка носоглотки. Можно совершенно спокойно перепутать это состояние с «Омикроном», так как прислушиваться к своим ощущениям очень сложно. Если мы говорим про [классическую] ковидную инфекцию, то тогда валила и рубила с ног слабость и очень сильная боль в голове. Такое не перепутаешь, ведь ты еще вчера чувствовал себя нормально, а сейчас идешь по стенке и еле-еле можешь доползти до туалета, а на кухню идти аппетита нет никакого. В случае с «Омикроном» — люди не знают, чем болеют и продолжают ходить в офисы, заражать друг друга и не лечат себя. Поэтому мы видим сейчас не очень хорошие цифры», ― заметил отоларинголог.

Тем, кто намерен противостоять коронавирусной инфекции, медик дал пошаговую инструкцию по профилактике. В случае, если есть легкое обострение и недомогание, специалист советует пациенту провести ряд процедур в клинике под надзором врачей и профессионалов

«Промоют миндалины, оросят задние стенки глотки, физиопроцедуры. Это не страшно, не больно, а самое главное ― полезно. Во-вторых, врач распишет препараты исходя из диагноза для использования в домашних условиях. Это лучше, чем больной сам будет лечиться по наитию. Непонятно — эффективно это или нет? Обязательно нужно каждому из нас купить антисептики на водной основе, а не спиртовые. Потому что некоторые умудряются спиртовые гели запускать в глотку и нос и обжигают слизистую. Это совершенно неправильно», ― подчеркнул собеседник ФАН.

freepik.com / Designed by Freepik

Полоскать нос и горло врач советует антисептиками на водной основе. Так вещество будет эффективно бороться с омикроновской инфекцией. Для профилактики врач рекомендует принимать внутрь аскорутин, аскорбиновую кислоту и витамин С. Во время зимовки необходимо обеспечить организм обильным питьем.

«Не надо пить воду из трехлитровой банки. Но теплыми зелеными, травяными чаями сейчас нужно точно злоупотреблять. Это здорово разрушает вирусную инфекцию», ― подытожил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что все россияне рано или поздно переболеют новым омикрон-штаммом, который обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.