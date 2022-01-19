Марафоны желаний, курсы и коучинги: как не попасть на уловки «продавцов воздуха» из Instagram

Соцсети наводнены различными инфопродуктами. Кажется, сегодня можно найти курс на совершенно любую тему: от воспитания детей до зарабатывания первого миллиона. Продажа какой-либо информации через интернет стала в последнее время настоящим трендом. Но вся ли продаваемая информация полезна? Как понять, что курс действительно стоит ваших денег и времени? О том, как отличить «продавца воздуха» или мошенника от настоящего эксперта, в беседе с ФАН рассказала психолог и гештальт-терапевт Елена Друма.

Говорить о том, что все инфопродукты, представленные на рынке, сделаны руками непрофессионалов и ничего, кроме потери денег, не несут, неправильно, считает Друма. По ее мнению, в обилии предложений различных курсов и марафонов надо научиться отличать качественную и ценную услугу от пустышки.

«Я называю людей, которые продают некачественные курсы, продавцами воздуха. Потому что ничего существенного после прохождения Instagram-марафона вы, скорее всего, не получите. Но в соцсетях можно найти и качественные продукты, созданные настоящими экспертами. Например, я дипломированный психолог с реальными клиентами, у меня есть собственный центр психологической поддержки, в котором работают грамотные терапевты, они же ведут участников моих курсов. Успешная профессиональная деятельность в реальной жизни — и есть главное отличие специалистов от разводил», — подчеркнула Друма.

Перед тем как бросаться в омут курсов и марафонов, психолог рекомендовала проверить предложения по нескольким параметрам. В первую очередь необходимо внимательно изучить сайт продавца. Причем это должен быть именно полноценный сайт, а не просто страничка в соцсетях. Платить человеку, у которого есть только профиль в Instagram, даже если этот профиль выглядит очень привлекательно, психолог не советует.

«Удостоверьтесь, что человек, продающий вам свой инфопродукт, делает это легально: есть ИП или как минимум оформлена самозанятость, а значит, он платит налоги. Информацию об этом добросовестные эксперты указывают в так называемом подвале сайта. Если курс или продукт можно оплатить только переводом на карту физическому лицу, то это серьезный повод задуматься: скорее всего, человек не платит налоги. Оплата всегда должна идти через онлайн-кассу», — акцентировала Друма.

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Еще один важный момент, на который нужно обращать внимание: при оплате должен быть подписан договор или стоять пометка — публичная оферта. Найти эти условия на сайте эксперта или серьезной образовательной организации обычно не составляет труда. Как правило, в инфобизнесе не заключают индивидуальные договоры, клиент подписывает публичную оферту. Это универсальный документ, в котором прописаны ключевые условия: суть услуги, результат, сроки оказания, порядок оплаты. Нет договора — нет гарантий. В этом случае курс — это фактически кот в мешке, предупредила специалист.

«Еще один важный момент — проверяйте образование людей, которые будут давать вам знания. Всегда. Даже консультант по детскому сну должен быть не просто счастливой мамочкой троих детей, который за 5 тыс. рублей с удовольствием поделится своим опытом. У этой женщины должны быть как минимум дипломы курсов по подготовке таких консультантов. Человек с богатым жизненным опытом не может учить психологии, а пять лет проживания в США не гарантируют того, что вас легко и быстро научат английскому с нуля. В общем, если на курсе вас будут вести психологи, убедитесь, что это специалисты с профильным образованием, у которых есть практика и супервизии», — сказала Друма.

При этом эксперт обратила внимание, что рекомендация «ориентироваться на отзывы» при выборе специалиста уже не так актуальна, как раньше. Отзывы предыдущих клиентов, безусловно, нужно внимательно изучить. Причем не только на сайте самого курса или в комментариях эксперта в Instagram, но и на сторонних порталах. Но сделать это надо хитро — читать отзывы лучше со второй или с третьей страницы поиска — их, как правило, специалисты по работе над онлайн-репутацией не вычищают так тщательно, как первую.

«Исключительно хвалебные отзывы должны вас насторожить. Не может быть, чтобы курс или вебинар понравился 100% учеников. Всегда найдется кто-то, кому что-то не подошло или не понравилось. В первую очередь прочитайте такие отзывы, чтобы понять, проблема именно в курсе или это субъективная оценка», — посоветовала психолог.

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