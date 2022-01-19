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Украинские стекольные заводы начали останавливаться из-за высоких цен газа

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:49
Экономика
Украинские стекольные заводы начали останавливаться из-за высоких цен газа
Северная стеклотарная компания

Киев, 19 января. Три стекольных завода на Украине остановились из-за экстремальных цен на природный газ, пишет газета «Известия» со ссылкой на профильную ассоциацию «Стекло Украины».

Украинские заводы по переработке стекла начали сворачивать производство. Уже три предприятия отрасли объявили об остановке в связи с невозможностью функционировать в условиях текущих цен на голубое топливо.

«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», — указывается в сообщении организации.

Дело в том, что на энергоноситель приходится около половины себестоимости стекольной продукции, поэтому данный экономический сектор очень чутко реагирует на ситуацию в рамках энергетического рынка. По этой причине без работы могут остаться свыше 12 тыс. работников, а также сотрудники смежных предприятий. Стеклозаводы быстро превращаются в убыточные бизнесы, при этом многие из них уже сейчас находятся близко к банкротству.

Аналогичная ситуация на Украине складывается и в хлебопекарной отрасли. Пекарни могут остановить производство из-за непозволительно высоких цен на природный газ, ранее отмечал глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

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банкротство рост цен природный газ Стекло Украины стекольные заводы
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