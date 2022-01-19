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В МВД подтвердили, что устроившая скандал на борту самолета Волочкова была пьяна

Шоу-бизнес
В МВД подтвердили, что устроившая скандал на борту самолета Волочкова была пьяна
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 19 января. Летевшая с Мальдивских островов в Москву бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Шереметьево установили личность нарушительницы общественного порядка 1976 года рождения. По словам бортпроводников, она выражалась нецензурной бранью и не использовала средства индивидуальной защиты.

«При доставлении в дежурную часть гражданка вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей. Согласно медицинского освидетельствования у пассажирки выявлено состояние алкогольного опьянения», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Полицейские составили административные протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при ЧС. Кроме того, по факту оскорбления сотрудников полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Волочкова в эксклюзивном интервью ФАН прокомментировала инцидент на борту самолета. По словам артистки, она не находилась в маске, когда пила томатный сок и кофе. Балерина готовится отстаивать свою деловую репутацию в суде.

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