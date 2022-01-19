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Президент Парагвая заразился коронавирусом

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:58
Весь мир
Президент Парагвая заразился коронавирусом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Асунсьон, 19 января. Президент Парагвая Марио Абдо заболел коронавирусом на фоне роста количества заражений вследствие распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Глава государства находится в стабильном состоянии и имеет слабые симптомы СOVID-19. На данный момент он соблюдает правила самоизоляции в соответствии с санитарным протоколом, который предусматривает семь дней карантина для полностью вакцинировавшихся граждан.

Президент, предположительно, заразился на выходных после контакта с заболевшим членом семьи. В связи с этим Марио Абдо продолжает работу в онлайн-формате.

За последние сутки в Парагвае зарегистрировано 5415 случаев заражения коронавирусом — рекордное количество с начала пандемии в марте 2020 года. Кроме того, 18 января было зафиксировано 22 смерти.

Правительство Парагвая продлило до 1 февраля санитарные ограничения, введенные в связи с распространением штамма «Омикрон».

Начало прошлого года ознаменовалось коллапсом системы здравоохранения вследствие такого же стремительного роста заражений COVID-19. Санитарный кризис привел к массовым протестам по всей стране из-за недовольства населения политикой правительства Абдо. Президент был вынужден сместить трех министров в ответ на критику общественности.

Оппозиционные партии неоднократно требовали импичмента Абдо и обвиняли его в безответственном управлении страной в период пандемии. Особое недовольство у оппозиции вызвали слова президента о том, что проблему пандемии помогут разрешить «регулярные молитвы».

«Мы не должны забывать духовную сферу. Единая семья должна молиться. Именно сила молитвы, я уверен, сможет защитить нашу страну. Бог спасет Парагвай», — заявил Абдо в ходе одного из выступлений в 2020 году.

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президент парагвай коронавирус марио абдо
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