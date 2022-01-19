Президент Парагвая заразился коронавирусом

Асунсьон, 19 января. Президент Парагвая Марио Абдо заболел коронавирусом на фоне роста количества заражений вследствие распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Informamos que el Presidente de la República, Mario Abdo, dio positivo a la prueba de #COVID19, en la fecha de hoy. El mandatario se encuentra con síntomas leves y seguirá guardando aislamiento preventivo, de acuerdo a lo establecido en el protocolo sanitario vigente. — Ministerio de Salud (@msaludpy) January 18, 2022

Глава государства находится в стабильном состоянии и имеет слабые симптомы СOVID-19. На данный момент он соблюдает правила самоизоляции в соответствии с санитарным протоколом, который предусматривает семь дней карантина для полностью вакцинировавшихся граждан.

Президент, предположительно, заразился на выходных после контакта с заболевшим членом семьи. В связи с этим Марио Абдо продолжает работу в онлайн-формате.

За последние сутки в Парагвае зарегистрировано 5415 случаев заражения коронавирусом — рекордное количество с начала пандемии в марте 2020 года. Кроме того, 18 января было зафиксировано 22 смерти.

Informe #COVID19 l 18 de enero



????Procesamos 12.068 muestras, 5.415 positivos.



????Total de confirmados: 509.795 pic.twitter.com/aVuAjejcZj — Ministerio de Salud (@msaludpy) January 18, 2022

Правительство Парагвая продлило до 1 февраля санитарные ограничения, введенные в связи с распространением штамма «Омикрон».

Начало прошлого года ознаменовалось коллапсом системы здравоохранения вследствие такого же стремительного роста заражений COVID-19. Санитарный кризис привел к массовым протестам по всей стране из-за недовольства населения политикой правительства Абдо. Президент был вынужден сместить трех министров в ответ на критику общественности.

Оппозиционные партии неоднократно требовали импичмента Абдо и обвиняли его в безответственном управлении страной в период пандемии. Особое недовольство у оппозиции вызвали слова президента о том, что проблему пандемии помогут разрешить «регулярные молитвы».