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Норкин заставил россиян плакать от смеха после анекдота про назойливую любовницу Наташу

Общество
Норкин заставил россиян плакать от смеха после анекдота про назойливую любовницу Наташу
pixabay.com  /  Waldryano

Москва, 19 января. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил россиян традиционным анекдотом в эфире передачи «Место встречи». На этот раз шутка была посвящена назойливой любовнице, которая пыталась соблазнить начальника.

В эфире политического ток-шоу приглашенные эксперты обсудили прошедшую встречу главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Гости программы отметили, что немецкие дипломаты начали диалог с Москвой только после визита на Украину. Напряженную дискуссию ведущий решил разбавить остроумным анекдотом.

Шутка журналиста посвящалась любовнице по имени Наташа и ее начальнике, у которого уже была супруга.

«— Сергей Николаевич, приезжайте сегодня вечером ко мне домой!

— Наташенька, но ты же знаешь, что я женат;

— Сергей Николаевич, вы столько зарабатываете, а любовницу заводить не хотите. Не по-православному это!» — пошутил Норкин.

Норкин заставил россиян плакать от смеха после анекдота про назойливую любовницу Наташу
Prt Scr youtube.com / НТВ

Эксперты и приглашенные гости после этого начали плакать от смеха и бурно аплодировать телеведущему за его остроумие.

Телеведущий Норкин ранее рассмешил россиян танцем с «трусишками» в руках. Пользователи Instagram высоко оценили чувство юмора журналиста и его отвагу, поскольку он не испугался холодной воды.

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норкин место встречи анекдот любовница
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