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Сенатор Пушков упрекнул генсека НАТО Столтенберга в ведении «своей игры» против России

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:40
Политика
Сенатор Пушков упрекнул генсека НАТО Столтенберга в ведении «своей игры» против России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 января. Североатлантический альянс во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом продолжает вести «свою игру» против России, несмотря на заявления о готовности к переговорам по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков.

По мнению члена Совета Федерации, действия НАТО возле российских рубежей расходятся со словами представителей Альянса. Столтенберг выражает приверженность переговорным процессам, однако на деле его тезисы все еще находятся в непримиримом противоречии с российскими требованиями.

«Итак, по словам Столтенберга, НАТО готова говорить с Россией о трех темах: ракетах и контроле над вооружениями (видимо, имеются ввиду ударные системы и, возможно, ракеты средней и меньшей дальности), а также о мерах военной транспарентности, т.е о военных маневрах и дислокации войск. Это далеко от тех гарантий безопасности, которых добивается Москва, и в НАТО это прекрасно знают. Но продолжают играть свою игру», — уверен законодатель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за возобновление переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Москва и представители коллективного Запада должны выслушать озабоченности друг друга и найти путь к компромиссу, подчеркнул эксперт.

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Алексей Пушков Йенс Столтенберг россия нато переговоры гарантии безопасности
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