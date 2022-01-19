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Блинкен выразил надежду на урегулирование ситуации вокруг Украины после диалога с РФ

Политика
Блинкен выразил надежду на урегулирование ситуации вокруг Украины после диалога с РФ
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 января. Ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована благодаря дипломатической работе России и Соединенных Штатов. Об этом сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Сейчас дипломат находится на Украине. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Москва и Вашингтон начали консультации по вопросам безопасности. В пятницу, 21 января, Энтони Блинкен встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Государственный секретарь США недавно заявлял, что переговоры в Европе призваны снять напряженность вокруг Украины.

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украина переговоры блинкен
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