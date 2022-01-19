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32 фермерских хозяйства включены в туристические маршруты Подмосковья
Общество
32 фермерских хозяйства включены в туристические маршруты Подмосковья
Global Look Press  /  Galina Barbieri

Москва, 19 января. С 1 января вступил в силу закон, обозначивший сельский туризм как приоритетное направление государственной политики. В Подмосковье 32 фермерских хозяйства включены в туристические маршруты. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Новым приоритетным направлением для нас является развитие сельского туризма. В настоящее время 32 хозяйства уже включено в 70 маршрутов туроператоров Московской области. Мы продолжаем эту работу, чтобы жители и гости региона, планируя поездку, могли не только разнообразить культурную программу, но и познакомиться с подмосковными фермерами, отведать их продукцию», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Статус места притяжения для туристов получили такие фермерские хозяйства, как «Иван да Марья» в городском округе Серпухов, «Веселая корова» (Раменский), «Истринская сыроварня Олега Сироты» (Истра) и многие другие. К обозначенным объектам установят указатели, их включат в программу «Активное долголетие», а информация о фермерах появится в конструкторе туристических маршрутов на интернет-портале.

Ранее ФАН рассказывал о разработке ракетно-космической корпорацией «Энергия» многоразового суборбитального корабля. Он предназначен для полетов космических туристов и прыжков с парашютом.

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подмосковье программа фермерское хозяйство сельский туризм
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