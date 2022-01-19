Жители Мичуринска спасли пострадавшую от удара о стекло ушастую сову

Тамбов, 19 января. Ветеринары госпиталя Мичуринского государственного аграрного университета обследовали ушастую сову, которую нашли и принесли неравнодушные граждане.

Птица ударилась об оконное стекло, это повлекло за собой черепно-мозговую травму. Заведующий кафедрой зоотехнии и ветеринарии Александр Красников сделал сове рентген. Серьезных травм позвоночника, которые могли бы привести к параличу конечностей у птицы, не нашли.

Ближайшие 10 дней пернатая проведет в Центре охраны птиц и развития соколиной охоты «Русский сокол», который расположен на территории агробиостанции Мичуринского ГАУ.

Как отмечают в Мичуринском государственном аграрном университете, птица попала в заботливые руки профессионалов, поэтому у нее есть все шансы вернуться в естественную среду обитания.