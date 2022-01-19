Премьер Японии Кисида выразил твердое намерение заключить мирный договор с Россией

Токио, 19 января. Япония твердо намерена заключить мирный договор с Россией и «решить территориальный вопрос» Курильских островов, не перелагая это на будущие поколения. С таким заявлением выступил премьер-министр островного государства Фумио Кисида.

По словам Кисиды, диалог между Москвой и Токио должен проходить на основе ранее заключенных соглашений, в том числе сингапурских договоренностей 2018 года. В эфире телеканала NHK японский премьер дал понять, что не намерен откладывать решение вопроса мирного договора и надеяться, что он будет урегулирован в неопределенном будущем.

«Что касается отношений с Россией, то я намерен уверенно продолжать вести диалог на основании достигнутых ранее соглашений, в том числе договоренности в Сингапуре от 2018 года, с целью разрешения территориальной проблемы и заключения мирного договора, не перекладывая бремя урегулирования проблемы на плечи будущих поколений», — объяснил Фумио Кисида.

Ранее представители японских властей выступили за развитие диалога с Москвой по вопросам Курил и заключения мирного договора. Как отметил глава МИД островной империи Есимаса Хаяси, Токио заинтересован в совместном развитии архипелага.