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Экс-советник президента США Грэм предложил отложить вопрос принятия Украины в НАТО

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:32
Армия
Экс-советник президента США Грэм предложил отложить вопрос принятия Украины в НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 января. Руководство США может преодолеть разногласия с Россией по вопросу расширения НАТО за счет Украины. Об этом заявил бывший советник американского президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

Экс-директор российского отдела в Совете национальной безопасности США Томас Грэм дал интервью изданию «Коммерсантъ», в котором напомнил о серьезных противоречиях между Москвой и Вашингтоном в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе.

«По сути, Россия отстаивает свое право влиять на способы обеспечения безопасности ряда стран, прежде всего соседствующих с ней», — отметил Грэм.

По его словам, для урегулирования разногласий между РФ и США в области политики безопасности Вашингтон мог бы предложить закрыть Украине дверь в НАТО на ближайшие 20 или 25 лет.

«Период моратория должен быть достаточно длительным, чтобы Москва могла сказать, что ей удалось отодвинуть этот вопрос далеко в будущее. В то же время он должен быть достаточно коротким, чтобы Вашингтон мог сказать, что он не поступился принципом "политики открытых дверей" НАТО», — объяснил спикер.

Ранее стало известно, что Запад не уверен в серьезности евроатлантических устремлений Киева. Об отказе украинского руководства поверить в якобы «нападение российской армии» сообщал телеканал «360».

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украина сша нато мораторий
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