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Молдавия рискует остаться без российского газа с 20 января

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:27
Экономика
Молдавия рискует остаться без российского газа с 20 января
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Кишинев, 19 января. Компания «Газпром» проинформировала «Молдовагаз» о прекращении поставок, если не получит очередной платеж до 20 января. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Накануне глава молдавского правительства допустила введение чрезвычайного положения в энергетике в случае обострения газового кризиса. Перед этим вице-премьер Андрей Спыну отметил, что «Молдовагазу» не хватает около 25 млн долларов, чтобы рассчитаться с «Газпромом» за поставки топлива в январе. Общая сумма платежа составляет около 65 млн долларов.

В конце октября 2021 года «Газпром» продлил контракт с Молдавией на поставку газа еще на пять лет. Как отмечали представители российской компании, соглашение было принято на условиях молдавской стороны, но при обязательстве Кишинева своевременно оплатить 100% текущих поставок. Проблемы с оплатой газа у Молдавии возникли уже в следующем месяце. Тогда власти страны попросили об отсрочке. Сейчас ситуация повторяется, однако цены на российский газ заметно выросли. Если в декабре закупочная стоимость топлива составляла 450 долларов за тысячу кубометров, то в начале 2022 года она выросла до 646 долларов.

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Газпром газ молдавия Молдовагаз гаврилица
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