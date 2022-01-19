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Ливия и Тунис создали комитет для решения проблем на границе

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:34
Весь мир
Ливия и Тунис создали комитет для решения проблем на границе
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net

Триполи, 19 января. Министерство иностранных дел переходного Правительства национального единства (МИД ПНЕ) Ливии объявило о формировании профильного комитета для решения проблем на границе с Тунисом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стороны договорились о создании совместной группы, в обязанности которой войдет урегулирование спорных вопросов по пересечению сухопутных и морских границ. Заседание специалистов состоится в ближайшем будущем.

«На первой встрече представители Ливии и Туниса установят полный список трудностей, с которыми сталкиваются граждане при проходе через КПП, и разработают план по их решению», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили укрепление партнерских отношений. В частности, разработку решений некоторых проблем, препятствующих развитию сотрудничества между двумя государствами.

Тунис в феврале 2016 года завершил строительство стены и рытье траншеи вдоль границы с Ливией, простирающейся от Рас-Джедира до Дахибы протяженностью 250 километров. Мероприятие прошло в рамках плана по усилению наблюдения и пограничного контроля, а также препятствованию незаконной миграции и контрабанды наркотиков.

Стоит добавить, что спикер Палаты представителей североафриканского государства Агила Салех ранее призвал профильный комитет подготовить программу по формированию новой исполнительной власти. Действие мандата переходного Правительства национального единства завершилось 24 декабря 2021 года, сделав его нелегитимным.

Погранвойска республики пресекли попытку незаконной перевозки запрещенных веществ из Ливии. Силовики изъяли 25 мешков, в которых находилось почти 50 тысяч таблеток «экстази».

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