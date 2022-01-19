Анастасия Волочкова готовится подать в суд на бортпроводника после скандала в самолете

Москва, 19 января. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова в эксклюзивном комментарии ФАН заявила, что планирует подать в суд на бортпроводника после инцидента на борту самолета, летевшего с Мальдивских островов в Москву.

По словам балерины, все происходящее было записано на видео. Сама по себе ситуация «не стоит и выеденного яйца», добавила Волочкова.

«Ко мне докапались, именно спровоцировав ситуацию, бортпроводницы. У меня есть два документа, когда мы летели туда, на Мальдивы, третьего числа. И эта же бортпроводница, спровоцировав такую же ситуацию, типа не надели маски, ну, а до чего докопаться легче всего?» — пояснила звезда.

Танцовщица утверждает, что сняла маску, когда пила томатный сок и кофе. Ее спутник Сергей предложил стюарду Ивану самому попробовать выпить кофе, будучи в маске.

«Поэтому я, конечно, буду подавать в суд. Это дело принципа моего. Вы знаете, что когда я включаю «Волочкову», то мало никому не покажется. Просто это очень некрасивая ситуация, 70% пассажиров летели без масок, потому что все уже давно забили на ситуацию, понимая, что ни какая маска ни от какого коронавируса не спасет», — добавила она.

Волочкова планирует обратиться в суд после своего дня рождения, которое она отметит 20 января. Делом о клевете и ущербе деловой репутации балерины будут заниматься адвокаты. По мнению звезды, это необходимо сделать, чтобы другим «не повадно было».

Ранее сообщалось, что Волочкову задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Танцовщице грозит административное наказание.