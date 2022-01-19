Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 13:52
13:49
Происшествия
Суд заочно арестовал следователя Неснова за взятку при расследовании дела фирмы Merlion
13:49
Общество
Мошенники от имени ФСБ выманивают деньги у жителей Хакасии
13:48
Общество
Причиной пожара в квартире Веры Воронковой стало короткое замыкание проводки
13:46
Весь мир
США спишут 135 млрд долларов долгов Пуэрто-Рико
13:46
Политика
Порнографический ролик прервал онлайн-заседание итальянских сенаторов
13:44
Весь мир
Иран ограничит импорт дорогой мобильной техники
13:39
Экономика
Кремль считает неприемлемым уровень инфляции в России
13:39
Происшествия
Замдиректора строительной компании в Татарстане получал зарплату ниже МРОТ
13:38
Происшествия
В Москве злоумышленники напали на мужчину и похитили 100 тысяч рублей
13:38
Общество
Адвокат Алешкин призвал не доводить ситуацию до маразма после скандала с Волочковой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Анастасия Волочкова готовится подать в суд на бортпроводника после скандала в самолете

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова готовится подать в суд на бортпроводника после скандала в самолете
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 19 января. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова в эксклюзивном комментарии ФАН заявила, что планирует подать в суд на бортпроводника после инцидента на борту самолета, летевшего с Мальдивских островов в Москву.

По словам балерины, все происходящее было записано на видео. Сама по себе ситуация «не стоит и выеденного яйца», добавила Волочкова.

«Ко мне докапались, именно спровоцировав ситуацию, бортпроводницы. У меня есть два документа, когда мы летели туда, на Мальдивы, третьего числа. И эта же бортпроводница, спровоцировав такую же ситуацию, типа не надели маски, ну, а до чего докопаться легче всего?» — пояснила звезда.

Танцовщица утверждает, что сняла маску, когда пила томатный сок и кофе. Ее спутник Сергей предложил стюарду Ивану самому попробовать выпить кофе, будучи в маске.

«Поэтому я, конечно, буду подавать в суд. Это дело принципа моего. Вы знаете, что когда я включаю «Волочкову», то мало никому не покажется. Просто это очень некрасивая ситуация, 70% пассажиров летели без масок, потому что все уже давно забили на ситуацию, понимая, что ни какая маска ни от какого коронавируса не спасет», — добавила она.

Волочкова планирует обратиться в суд после своего дня рождения, которое она отметит 20 января. Делом о клевете и ущербе деловой репутации балерины будут заниматься адвокаты. По мнению звезды, это необходимо сделать, чтобы другим «не повадно было».

Ранее сообщалось, что Волочкову задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Танцовщице грозит административное наказание.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Волочкова готовится подать в суд на бортпроводника после скандала в самолете
суд самолет волочкова
Комментировать