Волочкова раскрыла ФАН подробности скандала на борту самолета с Мальдив

Москва, 19 января. Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова после скандала на борту самолета, летевшего с Мальдив в Москву, просидела в полиции пять часов. Артистка в эксклюзивном интервью ФАН рассказала свою версию конфликта на борту воздушного судна.

По мнению бывшей балерины Большого театра, конфликтную ситуацию спровоцировали бортпроводники. Поводом для скандала стало то, что у танцовщицы не была надета маска. Как отметила сама Волочкова, она использовала средство индивидуальной защиты, но снимала его, когда пила кофе и томатный сок. В этот момент к ней и подошел бортпроводник.

По прилету в Москву балерину вместе с ее спутником Сергеем уже встречала полиция. Как отметила 45-летняя звезда, 15-20 сотрудников правоохранительных органов ждали их в аэропорту.

«Впечатление такое было, что мы какие-то преступники. А всего лишь произошел этот инцидент из-за того, что я ребенку уступила свое место, которое я купила за деньги. Мы летели экономклассом, я купила аварийный выход — места, где побольше места, чтобы ноги мои длинные вытянуть. Я уступила место ребенку. Дети, естественно, родители окружили меня, мы сидели, фотографировались, общались с ребятами, даже мальчик подошел к бортпроводнику и сказал: «Дядя, вы не правы, что вы устраиваете»», — заявила танцовщица в разговоре с ФАН.

В отделе правоохранители составили протокол, взяли объяснение и записали показания участников конфликта.

Анастасия Волочкова показала своего нового возлюбленного совсем недавно. Звезда балета признается, что обрела счастье. Она делится с поклонниками кадрами с новым ухажером.