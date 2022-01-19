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Генерал Картаполов заявил о нелепых попытках Запада скрыть страх перед Россией
Политика
Генерал Картаполов заявил о нелепых попытках Запада скрыть страх перед Россией
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Время доминирования западных стран в мире подошло к концу, теперь им придется слушать Россию. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы России по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

Сегодня пришло время России, считает военачальник. Также генерал Картаполов отреагировал на попытки Запада скрыть страх перед РФ. По его словам, все это происходит из-за того, что в последнее время западные государства начали стремительно терять влияние на мировые процессы.

«Время, когда мы их слушали, закончилось. Теперь пришло время, чтобы слушали нас. Прошло время и пустой болтовни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что мы ждем от них официальных ответов, положенных на бумагу, для того, чтобы принять решение, что же нам делать дальше. Они это понимают и чувствуют. Та возня, которая сейчас происходит со стороны Запада, — попытка скрыть свой страх. Потому что за душой у них, кроме болтовни, ничего нет», — заявил он.

Также генерал прокомментировал слова главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, сравнившего расширение НАТО и блокаду Ленинграда. Андрей Картаполов напомнил английскому министру о бесславных «победах» Великобритании и посоветовал ему учить историю.

«То, что министр обороны Британии не силен в истории, это и так понятно. Они же из Крымской войны вспоминают только свою веселую атаку, в которой участвовала легкая кавалерийская бригада. Но они почему-то не вспоминают, как они пытались осаждать Соловецкий монастырь, а потом просили настоятеля продать им коров. Они не хотят вспоминать, как застрелился флотоводец под Петропавловском-Камчатским после бесславной высадки. Не хотят вспоминать, как они собирались бомбардировать Кронштадт, но хватило духа только на бомбардировку Сестрорецка. Поэтому, господа англичане, изучать нужно историю. И если уж ты работаешь министром обороны в серьезном государстве, прежде чем что-то писать или говорить, нужно было хотя бы что-то прочитать», — резюмировал Андрей Картаполов.

Российская Федерация ожидает от США конкретного и письменного ответа на каждый пункт предложений по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступила замглавы МИД России Мария Захарова.

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Все новости / Политика / Генерал Картаполов заявил о нелепых попытках Запада скрыть страх перед Россией
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