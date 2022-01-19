Инфляция вынуждает сотовых операторов поднимать цены на старые тарифы

Москва, 19 января. «Вымпелком» следом за МТС планирует поднять стоимость старых тарифов на 10%. Аналогичные планы у компаний «МегаФон» и Tele2, сообщает «Коммерсантъ».

Инфляция и увеличение мобильного трафика вынудили их принять такие меры. «Вымпелком» поднимет цены в конце января, а феврале — «Мегафон» и Tele2. МТС в начале января поднял стоимость архивных тарифов на 60 рублей.

«Абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана», — сообщила пресс–служба «Вымпелкома».

Изменения коснутся владельцев 40 архивных тарифов, стоимость которых варьируется от 650 до 2,5 тысячи рублей.

«Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков»,— пояснили в МТС.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает относительной стоимость архивных тарифов. Люди подключались к ним давно, а спустя 5-6 лет операторы поднимают их стоимость, чтобы приблизить к уровню других тарифов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее заявил, что россияне, находящиеся в странах, где объявлено ЧС, должны быть освобождены от уплаты роуминга.