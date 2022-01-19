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Инфляция вынуждает сотовых операторов поднимать цены на старые тарифы

Экономика
Инфляция вынуждает сотовых операторов поднимать цены на старые тарифы
pixabay.com

Москва, 19 января. «Вымпелком» следом за МТС планирует поднять стоимость старых тарифов на 10%. Аналогичные планы у компаний «МегаФон» и Tele2, сообщает «Коммерсантъ».

Инфляция и увеличение мобильного трафика вынудили их принять такие меры. «Вымпелком» поднимет цены в конце января, а феврале — «Мегафон» и Tele2. МТС в начале января поднял стоимость архивных тарифов на 60 рублей.

«Абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана», — сообщила пресс–служба «Вымпелкома».

Изменения коснутся владельцев 40 архивных тарифов, стоимость которых варьируется от 650 до 2,5 тысячи рублей.

«Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков»,— пояснили в МТС.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает относительной стоимость архивных тарифов. Люди подключались к ним давно, а спустя 5-6 лет операторы поднимают их стоимость, чтобы приблизить к уровню других тарифов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее заявил, что россияне, находящиеся в странах, где объявлено ЧС, должны быть освобождены от уплаты роуминга.

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тарифы россия сотовая связь
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