Связанные с криптообменниками операции банков заинтересовали ЦБ РФ

Москва, 19 января. Банк России обратил внимание на операции банков, связанные с криптовалютными обменниками, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, в конце 2021 года Центробанк РФ разослал финансовым учреждениям запросы о работе с обменниками в части проведения платежей между физлицами. До этого подобных запросов российские банкиры не получали.

Как объяснили в ЦБ, криптообменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед гражданами. Кроме того, сделки заключаются анонимно без возможности оценить риски отмывания средств и финансирования терроризма. Зачастую платежи осуществляются с помощью карт подставных лиц, что создает риск потери денег гражданами и вовлечения их в незаконную деятельность.

В декабре прошлого года стало известно о планах ЦБ по созданию механизмов блокировки инвестиций в криптовалюты. Регулятор предлагает ограничивать денежные потоки в цифровые активы с помощью MCC-кодов.