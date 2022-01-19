Агила Салех призвал комитет парламента Ливии назначить окончательную дату выборов

Тобрук, 19 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что к концу месяца комитет по надзору за выборами должен установить окончательную дату проведения всеобщего плебисцита.

По его словам, специалисты подразделения парламента обязаны составить подробный доклад и описать все препятствия, с которыми столкнулся избирательный процесс в декабре, а также шаги, необходимые для их устранения.

«Главной задачей комитета по надзору за выборами является определение окончательной даты», — говорится в сообщении официального представителя парламента.

Агила Салех уточнил, что комитет также обязан представить парламенту полное видение исполнительной власти и формирования нового кабмина. Он напомнил, что мандат переходного Правительства национального единства закончился еще 24 декабря, когда запланированные всеобщие выборы не состоялись.

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин накануне указал на дестабилизирующую роль Миссии ООН в североафриканском государстве. Такое заявление прозвучало во время переговоров со спецсоветником Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Ливии Стефани Уильямс.