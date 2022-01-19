Переговоры России и Ирана: от торговли и энергетики до ядерного оружия

Пока западное политическое сообщество продолжает обсуждать несостоявшееся «вторжение России на Украину», наше государство направляет дипломатические усилия на восточное направление, а именно — по линии переговоров с Тегераном, которые были намечены в Москве на 19 января. В этом дипломатическом процессе участвуют непосредственно главы государств — президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси.

Спектр вопросов — самый широкий, от экономического сотрудничества до «иранской ядерной сделки» (СВПД). При этом, учитывая географическое положение Ирана, а он, стоит напомнить, граничит с Афганистаном, речь, естественно, зайдет и о вопросах глобальной безопасности.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечалось:

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, планируется уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

Исламская Республика Иран, к слову, — это давний экономический партнер нашей страны, товарооборот с которым постепенно растет. В 2021 году он составил 3,3 млрд долларов, по другим данным — 3,75 млрд. При этом 2,9 млрд приходятся на российский экспорт. То есть в большей степени мы продаем нашу продукцию этой стране и получаем от этого прибыль.

Что касается темпов роста, то в 2020 году товарооборот между странами составлял 2,2 млрд долларов. То есть за год объемы торговли выросли более чем на треть.

Комментируя экономическую и торгово-сырьевую часть переговоров Путина и Раиси, вице-премьер РФ Александр Новак указал:

«Уже реализуется ряд крупных проектов в энергетике и других отраслях экономики, есть перспективные проекты, над которыми предстоит работать. Мы также успешно взаимодействуем в многосторонних форматах в рамках соглашения ОПЕК+ и на полях Форума стран — экспортеров газа».

ФБА «Экономика сегодня» /

Кстати говоря, доступ к иранскому газу и нефти очень трудно и долго российские компании стараются получить уже много лет. Но в силу внешнеполитических факторов и санкций, налагаемых на исламскую республику, это сотрудничество только в последние годы стало приносить определенные результаты.

Есть у России с Ираном и совместные уникальные проекты в сфере атомной энергетики. Это атомная электростанция в Бушере, которую планомерно строит и увеличивает ее мощности именно Россия. А уникальна она тем, что стала первой АЭС на всем Ближнем Востоке.

Впрочем, с Ираном у России торговые отношения вовсе не ограничиваются энергетической и топливной сферами. Если посмотреть на статистику по наименованиям товаров, которые мы поставили в Иран в 2018 году (более актуальной, к сожалению, в открытых источниках найти не удалось), то видно, что основные строчки экспорта из РФ приходятся на продовольственные товары, древесину и бумажную продукцию, а также оборудование, машины и иные транспортные средства.

И судя по общему настрою, а также по темпам роста товарооборота, и Россия, и Иран планируют это сотрудничество и торговлю всячески расширять.

Однако применительно к Ирану есть и ряд не очень простых моментов, которые заслуживают отдельного обсуждения. В первую очередь это Совместный всеобъемлющий план действий, или «иранская ядерная сделка». Начать здесь стоит с того, что Тегеран долгие годы находится под санкциями как по линии ООН, так и США, а также ряда иных проамерикански настроенных государств.

Началось это после иранской революции 1979 года. Когда в стране установился весьма своеобразный режим, который можно назвать «исламской демократией». Но главное, что стало поводом для тотальных западных санкций, — это захват и удержание в заложниках сотрудников американского посольства в Иране в 1979–1981 гг.

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Заложников в итоге освободили. Но вот санкционное давление на страну практически не уменьшилось. И в ответ на это Правительство Ирана стало разрабатывать свою ядерную программу. Она включала как работу с мирным атомом, так и обогащение урана для военных нужд.

Естественно, что «клубу ядерных держав» и мировому сообществу в целом инициативы по части не очень мирного атома категорически не понравились. Впрочем, и Тегеран не слишком настаивает на том, чтобы обзавестись ядерным оружием.

Поэтому высокие стороны в лице США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии с одной стороны и Ирана — с другой в 2005 году сели за стол переговоров и попытались заключить «ядерную сделку». Условия были сформулированы только в 2015-м. Если максимально упрощать, то суть ее в том, что ООН, ЕС и США снимают с Ирана санкции, а в ответ Тегеран прекращает обогащать уран, передает весь обогащенный для военных нужд ресурс странам «ядерного клуба» и работает исключительно с мирным атомом.

Переговоры эти шли крайне медленно и трудно, но в итоге сделка была согласована и подписана. По сути, ее осталось только реализовать. Но внезапно в 2018 году из сделки в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты. Действующий на тот момент президент США Дональд Трамп заявил по этому поводу:

«Я объявляю сегодня, что США выйдут из «ядерной сделки» с Ираном. В ближайшее время я подпишу президентский указ об обратном введении санкций против иранского режима за разработку ядерного оружия. Мы введем экономические санкции против Ирана на высочайшем уровне».

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В ответ на это в декабре 2020 года Меджлис (парламент) Ирана принял закон об обогащении и накоплении урана. И казалось, что возврата к сделке больше не предвидится.

Однако на очередных президентских выборах в Штатах победил Джо Байден, который смотрел на заключение соглашения с исламской республикой куда более компромиссно, чем Трамп. Свою огромную роль в качестве координатора переговорного процесса и третьей стороны сыграла и Россия. И в итоге весной 2021 года процесс возобновился в Вене. Правда, и в этот раз диалог затянулся, а США неоднократно выражали свое недовольство тем, что Иран не идет на уступки.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в декабре прошлого года, оценивая ход заключения сделки, отметил:

«Они (переговоры. — Прим. ФАН) идут нехорошо в том, что касается пути возвращения к СВПД. Но то, что идет хорошо, касается единства с нашими европейскими партнерами, большего совпадения во взглядах с Китаем и Россией, а также позиции Ирана, который, как кажется, понял, что к переговорам следует подходить с серьезностью и конструктивностью».

Впрочем, представители Ирана тоже оценили ход этого дипломатического процесса весьма скептически. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир отметил:

«Исламская Республика Иран отправилась в Вену с серьезной решимостью и четкой и логичной повесткой дня. Однако мы не испытываем оптимизма в отношении воли и намерений США и трех европейских стран (Франции, Германии и Великобритании)».

И именно здесь для России открывается огромное поле возможностей. С одной стороны — у нас партнерские и очень доброжелательные отношения с Ираном. С другой — по части распространения ядерного оружия у нас сходные позиции с США и иными ядерными государствами. Более того — перед переговорами по линии Москва — НАТО, по проекту Договора о гарантиях безопасности, Россия, Китай, США, Британия и Франция подписали совместное заявление против ядерной войны и гонки вооружений.

Ну и то, что именно наша страна сейчас активно способствует развитию в исламской республике именно мирной атомной энергии, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Есть версия, что договоренности, достигнутые между Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси 19 января, смогут позитивно повлиять и на процессы в Вене по линии СВПД. А также дать России новые возможности для работы как с Ираном, так и во всем Ближневосточном регионе.

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