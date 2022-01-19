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Жители Казахстана требуют снять неприкосновенность с Назарбаева

Политика
Жители Казахстана требуют снять неприкосновенность с Назарбаева
Global Look Press  /  Kalizhan Ospanov

Нур-Султан, 19 января. Граждане Казахстана недовольны неприкосновенностью бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В республике создали соответствующую петицию.

Авторы документа считают привилегии политика недопустимыми. Они также усомнились в источниках дохода семьи Назарбаева. Создатели петиции требуют отменить закон, который позволяет политику получать много преимуществ.

«Первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу... Неприкосновенно все имущество, принадлежащее Назарбаеву и проживающим с ним членам семьи. Елбасы гарантирована неприкосновенность банковских счетов... Назарбаев и его семья находятся под пожизненной охраной, жизнь и здоровье Елбасы подлежат обязательному госстрахованию», — сказано в петиции на сайте egov.press.

Назарбаев 18 января впервые за долгое время появился на публике. Он опубликовал видеообращение к нации.

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Казахстан назарбаев петиция
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