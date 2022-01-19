Елена Драпеко: «Для победы над Голливудом нашему кино нужно перестать плевать в свою страну»

Депутат Госдумы, заслуженная артистка России Елена Драпеко считает, что российское кино находится в серьезном кризисе, а герои отечественных фильмов пока не могут занять в сознании подрастающего поколения место тех, кого навязывает всему миру Голливуд. По мнению Елены Драпеко, для «победы» над Голливудом нужно использовать весь комплекс мер, в том числе разумный протекционизм в отношении отечественного кино и изменение системы подготовки кинематографической элиты. Напомним, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Как нам «победить» Голливуд. Колонка Елены Драпеко

Приходится признать, что итоги прошедшего года для нашей киноиндустрии оказались довольно плачевными, и дело тут не только в пандемии. Конечно, порадовал успех российского фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы», но его показатели не идут ни в какое сравнение с доходами наших кинотеатров от продукции Голливуда. И тут важно ясно понимать, с чем и с кем мы соревнуемся.

Вот, например, один из самых кассовых фильмов в мире — «Человек-паук: Нет пути домой», который на середину января заработал в мировом прокате более 1,6 млрд долларов. К таким фильмам зритель давно приучен, ведь история человека-паука — это фактически сериал, часть огромной разветвленной киновселенной.

Подобные фильмы даже без российского проката многократно окупают себя за счет огромного кинорынка, на который имеют выход голливудские кинодеятели. Это Китай, Индия, вся Европа… Поэтому американцы могут показывать у нас свои фильмы практически бесплатно — доходы от нашего рынка им не очень-то и нужны. Их рынок — весь мир. А мы, получается, практически задаром отдали им свою страну, умы нашей молодежи. И пока никак не можем забрать нашу страну обратно. Не можем или не хотим?

Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» /

Думаю, пора этому положить конец и вернуть свою страну себе. Это можно и нужно делать всеми возможными способами. Варианты есть. Был, например, вариант квотирования иностранного (читай — американского) кино на наших экранах, наподобие того, как это делается во Франции. Была идея все налоги от проката американского кино, перечисленные кинотеатрами в бюджет, пускать на развитие отечественного кинематографа. Чем не вариант?

Мы, депутаты, много раз делали подобные предложения. Но нам каждый раз говорили: соревнуйтесь с американским кино в честной борьбе за зрителя! Но какое может быть честное соревнование, когда создание нашего пусть даже блокбастера стоит на порядок меньше, чем производство относительно среднего проходного американского фильма, которых ежегодно выходят сотни?!

Мы не можем соревноваться с Голливудом на равных, это необходимо понимать. У нашего кино нет своего рынка за границей, мы не можем до конца победить пиратский контент в интернете. Поэтому никакого честного соревнования с Голливудом у нас просто не может быть по определению. Но начинать с чего-то надо. Считаю, для начала нам нужно вернуть отечественному кино свой собственный российский рынок, а затем восстанавливать наше присутствие на кинорынке всего постсоветского пространства.

Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

Для этого, я считаю, нужно идти двумя путями. Первое: нам нужно обязательно ограничить показ западных фильмов в наших кинотеатрах, чтобы дать отечественному кино возможность просто дойти до зрителя. И второе: без сомнения, нам нужно добиваться, чтобы наше кино стало более качественным. А для этого мы должны иметь в России качественную кинематографическую элиту: тех, кто снимает, продюсирует, рецензирует, представляет наши фильмы на международных кинорынках.

К сожалению, наша сегодняшняя киноэлита во многом «родом из 90-х». Многие ее представители в свое время получали призы на международных кинофестивалях за то, что в буквальном смысле плевали в собственную страну. Именно эта киноэлита, доставшаяся нам из 90-х, все еще делает сегодня погоду в нашем кинематографе.

Считаю, что это поколение должно смениться новыми людьми, которые будут ставить перед собой совершенно другие задачи. Для новой российской киноэлиты приз на международном фестивале за «разоблачение кровавых преступлений СССР» не должен быть главной целью. А ведь ни для кого не секрет, что и сегодня некоторым российским кинематографистам международные призы порой дают именно за оголтелую критику своей страны, а не за художественные достоинства фильма. Можно сформулировать так: для победы над Голливудом нашему кино для начала нужно перестать плевать в свою страну.

Кадр из фильма «Левиафан». /

И второе, на мой взгляд, важное обстоятельство, которое должно помочь взращивать новую киноэлиту. В прошлом году, исполняя соответствующее поручение президента, Госдума приняла очень правильный закон: второе высшее образование в области искусств отныне будет бесплатным.

Это очень важно, поскольку, на мой взгляд, за последние годы в нашей стране произошла инфантилизация нашей творческой интеллигенции. Люди, которые работали в других областях, не имели возможности бесплатно получить второе высшее образование в области режиссуры, сценарного дела, кинокритики. Это приводило к тому, что в творческие вузы, в отличие от советских времен, когда предпочтение отдавали людям с жизненными опытом, шла «зеленая» молодежь, буквально со школьной скамьи. Но вчерашние школьники, которые рассчитывают работать в отечественной киноиндустрии, еще не имеют ни жизненного, ни духовного опыта. О чем может рассказать зрителю такой режиссер или сценарист? Какое кино он может делать? Только о том, что знает сам. А что там в их молодежных головах роится — неизвестно. Жизни-то они не знают, даже если есть талант.

А возможность второго бесплатного образования в области искусств привлечет в эту сферу людей состоявшихся, которые, поработав в других сферах, поняли, что могут и готовы снимать кино. Раньше, чтобы получить вторую специальность в этой области, нужно было заплатить огромные деньги, что для многих талантливых людей было непосильным. Теперь, когда второе образование в области искусств можно получить бесплатно, мы рассчитываем, что это будет способствовать повышению качества нашей художественной элиты. Надеюсь, это приведет в нашу киноиндустрию людей не только талантливых, но также имеющих жизненный и человеческий опыт.