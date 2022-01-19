Комедия «Батя» с Вдовиченковым возглавила рейтинг сервиса Wink по просмотрам

Москва, 19 января. Картина режиссера Дмитрия Ефимовича «Батя» стала самой популярной на онлайн-сервисе Wink, обогнав американские мультфильмы по просмотрам, сообщила пресс-служба площадки.

В 2021 году пользователи Wink смотрели фильмы, сериалы, документальные ленты 1,2 млрд часов. Продолжительность просмотров выросла почти в два раза по сравнению с 2020-м. Самым популярным фильмом оказался «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. По сюжету главный герой (Стас Старовойтов) едет со своей семьей к бате — суровому русскому мужику, который в девяностые воспитывал его так, как это делали все советские люди.

В пятерку по просмотрам вошел мультфильм «Душа» Пита Доктера от студии Pixar. Пользователи также проявили интерес к анимационным лентам «Райя и последний дракон», сиквелу «Холодное сердце». Замыкает топ-5 романтическая драма «Куриоса» французского режиссера Лу Жене.

Ранее российский сервис Okko создал рейтинг самых популярных фильмов 2021 года. Первое место досталось картине Михаила Локшина «Серебряные коньки».