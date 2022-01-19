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Бразилия бьет рекорды по заражениям COVID-19 и задолженностям по кредитам

Весь мир
Бразилия бьет рекорды по заражениям COVID-19 и задолженностям по кредитам
Global Look Press  /  Leandro Ferreira/Keystone Press Agency

Бразилиа, 19 января. Власти Бразилии зарегистрировали рекордные 137 тысяч заражений в течение 24 часов. Об этом сообщает министерство здравоохранения государства.

По мере того, как в южноамериканской стране распространяется вариант «Омикрон», число заболеваний стремительно растет. Количество летальных исходов от COVID-19 также увеличилось: 18 января была зафиксирована 351 смерть. Средний показатель летальных исходов в стране продолжает расти, достигнув 185 в день.

Последний антирекорд был поставлен 18 сентября 2021 года, когда коронавирусом заразились 125 тысяч человек.

Таким образом, по данным минздрава Бразилии, с начала пандемии в стране зарегистрировано 23,2 млн случаев заболевания COVID-19 и 627 тысяч смертей.

Южноамериканское государство занимает третье место в мире по числу летальных исходов от коронавируса после США и России.

Распространение штамма «Омикрон» привело к увеличению загруженности больниц, хотя новый вариант менее опасный, чем предыдущие. Власти принимают активные меры по обеспечению достаточного количества коек и медицинского оборудования.

Почти 70% бразильцев полностью вакцинировались от коронавируса. На этой неделе в стране началась иммунизация детей от 5 до 11 лет, несмотря на критику данного решения со стороны президента Жаира Болсонару.

Рекордная задолженность

На фоне последствий пандемии коронавируса в Бразилии был установлен еще один рекорд — в 2021 году средний уровень задолженности семей достиг самого высокого уровня за последние 11 лет.

По данным Национальной торговой конфедерации (CNC), в прошлом году рекордные 70,9% бразильских семей залезли в долги, лишь в декабре этот показатель достиг 76,3%.

Средний уровень задолженности в 2020 году составил 66,5% населения.

При этом доля семей, получающих денежный оклад, соответствующий десяти минимальным заработным платам, увеличился с 67,8% в 2020 до 72,1% в 2021 году.

По информации Бразильского института географии и статистики (IBGE), инфляция в стране выросла до 10,6% — это самый высокий показатель с 2015 года, когда было зарегистрировано 10,67%.

Уровень безработицы, достигший 13%, показывает сложную ситуацию с неравенством в южноамериканском государстве. Более 20 млн человек в Бразилии страдают от голода, более половины населения живет в условиях отсутствия продовольственной безопасности.

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бразилия рекорд задолженность пандемия коронавирус
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