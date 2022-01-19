Иран столкнулся с наводнениями после сильнейшей за 50 лет засухи

Тегеран, 19 января. Обильные дожди и снегопады, ранее начавшиеся в нескольких провинциях Ирана, привели к многочисленным паводкам и наводнениям, которые нанесли серьезный материальный ущерб и повлекли за собой гибель людей. Как сообщается, спасательные службы работают на пределе возможностей, чтобы помочь людям справиться со стихией.

В Кермане муниципальные власти из-за продолжающихся осадков были вынуждены эвакуировать деревни, находящиеся вдоль русел рек. В некоторых районах отключено электричество и водоснабжение. Южнее, в Рудбаре, повысился уровень затопления в ряде населенных пунктов.

В окрестностях Бама после выхода водоемов из берегов оказались перерезаны около 53 дорог. Также 130 деревень в гористых районах провинции Керман были заблокированы из-за усиления течения рек и селей.

Напряженная обстановка сохраняется и в провинции Хормозган, где третья волна осадков угрожает целостности дамб и плотин на реках в округе Минаб. Еще при первых признаках надвигающегося катаклизма муниципалитет развернул здесь около 50 единиц инженерной техники, которые пытаются оперативно устранять нанесенные инфраструктуре повреждения. В данном районе были эвакуированы жители трех деревень.

Global Look Press / Ashkan Shabani/ZUMAPRESS.com

В провинции Рудан водные потоки повредили более четырех тысяч домов. Помимо этого, значительный ущерб причинен сельскому хозяйству, особенно рыбным фермам и садам.

#42YearsOfMisery#Kerman, SE #Iran—video shows the flood destroying Tavakkolabad Bridge at the Rigan-Iranshahr road.



Fortunately, the accident left no casualty; however, it has reportedly cut the road.



Locals say #IRGC Khatam al-Anbiya HQs had "constructed" the bridge. pic.twitter.com/LoNqbBRmnX — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) January 18, 2022

Одновременно с этим в северо-западных регионах, в частности, Ардебиле и Восточном Азербайджане, повседневная деятельность жителей была нарушена снижением температуры воздуха и начавшимися снегопадами. Из-за осадков оказались перекрыты более 500 дорог, однако местные коммунальные службы планируют в ближайшее время восстановить доступ к пострадавшим населенным пунктам. Из-за непогоды власти закрыли школы в некоторых округах и перевели детей на дистанционное обучение. Сложная ситуация наблюдается и в провинции Лурестан на западе страны, где были заблокированы более 800 деревень.

Обильные снега и дожди прошли на фоне сильнейшей за полвека засухи в Иране. Как сообщали метеорологи республики, снижение уровня вод в реках страны было беспрецедентным, а количество осадков относительно среднестатистических показателей упало на 85,5%. На данный момент точных сведений о жертвах и пострадавших не предоставлено, но еще в первых числах января сообщалось о гибели не менее 8 человек, а убытки понесли более 12 тысяч. Продолжающиеся бедствия не позволяют дать окончательную оценку повреждениям инфраструктуры, однако, по заявлениям чиновников, только на юго-востоке страны решившая наверстать упущенное погода нанесла ущерб на сумму более 40 трлн риалов (около 950 млн долларов).