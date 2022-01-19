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Глава ДНР Пушилин: «Санкции в отношении нас — бесполезный инструмент»

Политика
Глава ДНР Пушилин: «Санкции в отношении нас — бесполезный инструмент»
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Желание США ввести санкции против Донецкой и Луганской народных республик снова подтверждает, кто на самом деле стоит за агрессивными действиями Украины. Об этом ФАН заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против четырех «пророссийских сепаратистов на Украине», включая заморозку счетов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на власти США.

По данным газеты, такие действия американской стороны являются дипломатическим давлением на Россию. Официально о санкциях будет объявлено в четверг.

Глава ДНР Пушилин: Санкции в отношении нас — бесполезный инструмент
Федеральное агентство новостей /

Как отметил Денис Пушилин, республики Донбасса остаются верными своим убеждениям.

«Мы уже почти восемь лет живем в условиях войны, это не помешало нам оставаться верными своим убеждениям. Так что санкции в отношении нас — это бесполезный инструмент: он не работает на территории республик Донбасса. Мы не имеем счетов и недвижимости за рубежом, а от посещений США и других западных стран мы отказались еще 2014 году. К тому же мы с 2017 года живем в условиях полной экономической и транспортной блокады. Какие санкции? Те, кто принимает такие решения, вообще, хорошо информированы о ситуации? Но мы с удовлетворением отметили, что США уже относятся к нам как к независимому государству: даже санкции наложить хотят», — пояснил глава ДНР.

По его мнению, данные шаги со стороны Вашингтона в который раз подтверждают, кто на самом деле стоит за агрессивными действиями Украины.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее Денис Пушилин заявил, что ДНР нужно начать диалог «о соседстве» с Украиной. По его словам, с избранием Владимира Зеленского главой Украины была небольшая надежда на то, что новый президент пойдет на переговоры с представителями народных республик Донбасса. Хотя в ДНР и ЛНР «понимали, что США не дадут ему это сделать».

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Все новости / Политика / Глава ДНР Пушилин: «Санкции в отношении нас — бесполезный инструмент»
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