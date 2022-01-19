Индекс РТС сократился на 1,86% в начале основной сессии торгов Мосбиржи

Москва, 19 января. Долларовый индекс РТС на старте основной сессии торгов Московской биржи опустился на 1,86% — до 1342,07 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии продемонстрировал падение на 1,6% и оказался на уровне 3275,67 пункта. Российский рынок акций накануне упал на фоне массовых распродаж из-за возросших геополитических рисков. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 18 января упал на 6,5% и составил 3328,94 пункта. Индекс РТС сократился на 7,3%, до 1367,45 пункта.

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи 19 января вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 15 копеек и составил 77,06 рубля. Биржевой курс евро поднялся на 20,25 копейки — до 87,31 рубля.

Курс российской валюты может укрепиться в широкой перспективе, но при негативном сценарии доллар способен подорожать до 80 рублей. Такое мнение выразил аналитик Егор Жильников.