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Индекс РТС сократился на 1,86% в начале основной сессии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 19 января 2022 11:40
Экономика
Индекс РТС сократился на 1,86% в начале основной сессии торгов Мосбиржи
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 19 января. Долларовый индекс РТС на старте основной сессии торгов Московской биржи опустился на 1,86% — до 1342,07 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии продемонстрировал падение на 1,6% и оказался на уровне 3275,67 пункта. Российский рынок акций накануне упал на фоне массовых распродаж из-за возросших геополитических рисков. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 18 января упал на 6,5% и составил 3328,94 пункта. Индекс РТС сократился на 7,3%, до 1367,45 пункта.

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи 19 января вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 15 копеек и составил 77,06 рубля. Биржевой курс евро поднялся на 20,25 копейки — до 87,31 рубля.

Курс российской валюты может укрепиться в широкой перспективе, но при негативном сценарии доллар способен подорожать до 80 рублей. Такое мнение выразил аналитик Егор Жильников.

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