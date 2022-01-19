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The Drive: плановые маневры ВМФ РФ в Балтийском море встревожили страны Запада

Армия
The Drive: плановые маневры ВМФ РФ в Балтийском море встревожили страны Запада
Пресс-служба Балтийского флота

Вашингтон, 19 января. Три корабля ВМФ РФ покинули порт в Калининграде и направились в Балтийское море, чем вызвали встревоженность у Швеции. Страны Запада опасаются, что российский флот направляется в Черное море, пишет издание The Drive.

Три десантных корабля ВМФ РФ вошли в Балтийское море в рамках плановых маневров, чем вызвали беспокойство минобороны Швеции. В ответ на это шведы направили дополнительные силы на остров Готланд. По мнению обозревателя журнала The Drive Томаса Ньюдика, корабли покинули Балтику и могут объявиться в Черном море. «ПолитРоссия» приводит его публикацию в пересказе.

Ньюдик напомнил, что морской транзит из Калининграда для Балтийского флота не редкость, но Швецию и страны НАТО эти маневры тревожат. Больше всего Стокгольм нервирует способность десантных кораблей Балтфлота перевозить по 10 танков и 340 бойцов. В The Drive подозревают, что корабли направляются в Черное море и, скорей всего, посетят пролив Ла-Манш, чем гарантировано вызовут тревогу еще и у Лондона.

«Движение военных кораблей, которое могло рассматриваться как довольно рутинное в менее неопределенное время, теперь вызывает некоторое волнение», — констатировал Ньюдик.

Ранее китайские обозреватели высмеяли неудавшуюся провокацию британского самолета-разведчика над Черным морем и отметили, что у Лондона не вышло пощекотать нервы Москве.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны НАТО совершили ряд провокаций, зайдя на своих кораблях в акваторию Черного моря. Дипломата процитировал телеканал «360».

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черное море швеция вмф рф
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