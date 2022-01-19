Трампа и его детей хотят допросить по делу о махинациях Trump Organization

Нью-Йорк, 19 января. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс хочет заставить Дональда Трампа и членов его семьи дать показания по делу о предполагаемых финансовых махинациях Trump Organization.

По ее словам, семейная организация бывшего президента США использовала «мошенническую или вводящую в заблуждение» оценку активов для получения экономических выгод, включая кредиты, страховое покрытие и налоговые вычеты. Летиция Джеймс считает, что в сомнительных сделках принимали участие сам Дональд Трамп и его дочь Иванка.

RT HuffPostWomen: Letitia James said her office has “significant evidence” in its case against the Trump Organization and is turning up the heat on Ivanka and Donald Trump Jr. https://t.co/6FKglNfWMs #girlpower — GROW Girlathon (@GrowGirlathon) January 19, 2022

«В ходе нашего расследования мы обнаружили значительные доказательства, свидетельствующие о том, что Дональд Трамп и Trump Organization ложно оценили множество активов и представили эти оценки финансовым учреждениям в целях получения экономической выгоды», — говорится в заявлении прокурора.

Летиция Джеймс сообщила, что по крайней мере с 2004 года Дональд Трамп и Trump Organization составляли ежегодный «Отчет о финансовом состоянии Дональда Трампа». Эти финансовые отчеты содержат оценки Трампа и попечителей его трастового фонда о собственном капитале и были представлены контрагентам, в том числе финансовым учреждениям, в связи с деловыми операциями Trump Organization, сообщили в офисе генпрокурора.

«Генеральная прокуратура определила, что «Отчеты о финансовом состоянии» описывали процесс оценки Трампа способами, которые часто были неточными или вводящими в заблуждение по сравнению с подтверждающими данными и документацией, которые Организация Трампа представила своей бухгалтерской фирме», — говорится в заявлении офиса прокурора.

Генеральный прокурор отмечает, что в оценках, среди прочего, были искажены объективные факты, такие как размер пентхауса Трампа в Трамп-Тауэр, активы, находящиеся вне контроля Трампа или Организации Трампа, ложно классифицировались как «наличные деньги», тем самым завышая ликвидность бывшего президента.

N.Y. Attorney General Letitia James alleges ‘significant evidence’ of Trump Org fraud https://t.co/1WnqOPYWcY — Galla Go (@galla_go) January 19, 2022

Адвокаты семьи Трампа попросили судью, который курировал споры, связанные с расследованием, отменить «беспрецедентную и неконституционную» повестку прокурора Джеймс, которая касается вызова Трампа и его детей для дачи показаний.

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Ранее бывший президент США обратился в Верховный суд, требуя запретить публикацию официальных архивов Белого дома, включая президентские дневники, журналы посещений, черновики выступлений, рукописные заметки «о событиях 6 января» из досье бывшего главы администрации Марка Медоуза и «проект указа на тему честности выборов». На публикации документов настаивает специальный комитет Конгресса, расследующий штурм Капитолия 6 января. По мнению команды юристов Трампа, требование комитета нарушает законодательство, поскольку все бывшие президенты имели «явное право защищать свои конфиденциальные записи от преждевременного распространения».