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Трампа и его детей хотят допросить по делу о махинациях Trump Organization

Весь мир
Трампа и его детей хотят допросить по делу о махинациях Trump Organization
flickr.com  /  The White House

Нью-Йорк, 19 января. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс хочет заставить Дональда Трампа и членов его семьи дать показания по делу о предполагаемых финансовых махинациях Trump Organization.

По ее словам, семейная организация бывшего президента США использовала «мошенническую или вводящую в заблуждение» оценку активов для получения экономических выгод, включая кредиты, страховое покрытие и налоговые вычеты. Летиция Джеймс считает, что в сомнительных сделках принимали участие сам Дональд Трамп и его дочь Иванка.

«В ходе нашего расследования мы обнаружили значительные доказательства, свидетельствующие о том, что Дональд Трамп и Trump Organization ложно оценили множество активов и представили эти оценки финансовым учреждениям в целях получения экономической выгоды», — говорится в заявлении прокурора.

Летиция Джеймс сообщила, что по крайней мере с 2004 года Дональд Трамп и Trump Organization составляли ежегодный «Отчет о финансовом состоянии Дональда Трампа». Эти финансовые отчеты содержат оценки Трампа и попечителей его трастового фонда о собственном капитале и были представлены контрагентам, в том числе финансовым учреждениям, в связи с деловыми операциями Trump Organization, сообщили в офисе генпрокурора.

«Генеральная прокуратура определила, что «Отчеты о финансовом состоянии» описывали процесс оценки Трампа способами, которые часто были неточными или вводящими в заблуждение по сравнению с подтверждающими данными и документацией, которые Организация Трампа представила своей бухгалтерской фирме», — говорится в заявлении офиса прокурора.

Генеральный прокурор отмечает, что в оценках, среди прочего, были искажены объективные факты, такие как размер пентхауса Трампа в Трамп-Тауэр, активы, находящиеся вне контроля Трампа или Организации Трампа, ложно классифицировались как «наличные деньги», тем самым завышая ликвидность бывшего президента.

Адвокаты семьи Трампа попросили судью, который курировал споры, связанные с расследованием, отменить «беспрецедентную и неконституционную» повестку прокурора Джеймс, которая касается вызова Трампа и его детей для дачи показаний.

Трамп идет в Верховный суд, чтобы закрыть доступ к архивам Белого дома
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Ранее бывший президент США обратился в Верховный суд, требуя запретить публикацию официальных архивов Белого дома, включая президентские дневники, журналы посещений, черновики выступлений, рукописные заметки «о событиях 6 января» из досье бывшего главы администрации Марка Медоуза и «проект указа на тему честности выборов». На публикации документов настаивает специальный комитет Конгресса, расследующий штурм Капитолия 6 января. По мнению команды юристов Трампа, требование комитета нарушает законодательство, поскольку все бывшие президенты имели «явное право защищать свои конфиденциальные записи от преждевременного распространения».

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сша трамп
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