Трампа и его детей хотят допросить по делу о махинациях Trump Organization

Нью-Йорк, 19 января. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс хочет заставить Дональда Трампа и членов его семьи дать показания по делу о предполагаемых финансовых махинациях Trump Organization.

По ее словам, семейная организация бывшего президента США использовала «мошенническую или вводящую в заблуждение» оценку активов для получения экономических выгод, включая кредиты, страховое покрытие и налоговые вычеты. Летиция Джеймс считает, что в сомнительных сделках принимали участие сам Дональд Трамп и его дочь Иванка.

