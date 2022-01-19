Захарова: РФ ждет от США письменного ответа на каждый пункт предложений по безопасности

Москва, 19 января. Российская Федерация ожидает от США конкретного и письменного ответа на каждый пункт предложений по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступила замглавы МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, дипломатическое ведомство избрало новый императив в диалоге с Вашингтоном: теперь Москва постоянно будет требовать от Госдепа США и Белого дома четких, структурированных и конкретных письменных ответов. Никакие огульные формулировки и попытки уклониться от диалога устными заявлениями недопустимы, уверена дипломат.

«Мы в качестве императивы определили необходимость получения от американской стороны письменных ответов, которые были бы не общего плана, а по каждому пункту. Соответственно вот такой у нас подход», — объяснила представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова подтвердила информацию о готовящихся переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Дипломаты встретятся в Женеве 21 января.