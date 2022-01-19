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Тоталитарные тенденции: к чему приведут вмешательство и агрессивная позиция «Зеленых»
Политика
Тоталитарные тенденции: к чему приведут вмешательство и агрессивная позиция «Зеленых»
Global Look Press  /  Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок намерена посетить линию разграничения на востоке Украины. Ранее предводитель партии «Зеленых» заявляла, что не готова жертвовать территориальной целостностью Украины ради диалога с Россией. Как сказал в беседе с ФАН политический аналитик Владимир Соловейчик, в действиях «Зеленых» все чаще наблюдаются тоталитарные тенденции. И намерение Бербок посетить передовую в Донбассе — очередное тому подтверждение.

«Тоталитарные тенденции в деятельности «Зеленых» прослеживаются четко. Сейчас мы наблюдаем их на практике. «Зеленые», люто ненавидящие Россию и русский народ за «гомофобию» и «нетолерантность», нынче делают ставку на наследников Бандеры и Шухевича. Они распространяют практику вмешательства в чужие внутренние дела на всю Европу, включая и нашу страну. При этом оправдывают свое вмешательство позицией «жертвы». Обратите внимание, в пропаганде немецких «Зеленых» тезис об «агрессии со стороны РФ» занимает важнейшее место», — сказал политолог.

Тоталитарные тенденции: к чему приведет вмешательство и агрессивная позиция «Зеленых»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Исторический опыт показывает, что партии такого толка с позором сходят с политической сцены, столкнувшись с нашей страной, подчеркнул Соловейчик. И самым ярким примером служат итоги Второй мировой войны. Поэтому «Зеленые» с ее лидерами и теми, кто заказывает им русофобскую музыку, обречены на провал.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал требования Германии относительно действий российской армии в пределах национальной территории. По его словам, «наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке» — это внутренне дело России, поэтому «мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооруженных сил».
 

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Все новости / Политика / Тоталитарные тенденции: к чему приведут вмешательство и агрессивная позиция «Зеленых»
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